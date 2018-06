Трамп погодився зустрітися з Кім Чен Ином у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

Про це повідомляє BBC.

Трамп зробив це оголошення після переговорів з північнокорейським високопосадовцем у Білому домі.

"Він також заявив, що Північна Корея "хотіла здійснити денуклеаризацію", хоча у КНДР це не підтвердили", - зазначає видання.

Представник КНДР генерал Кім Чен-чол передав президенту США лист, написаний персонально Кім Чен Ином.

Трамп сказав, що це "дуже цікавий лист, і в якийсь момент може бути доречним", поділитися ним.

Він додав, що під час зустрічі не обговорювалась проблема прав людини.

BREAKING: Trump says of upcoming summit with North Korea's Kim Jong Un: 'Now we're going to deal'