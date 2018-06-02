Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео.

Про це повідомили на сайті президента.

"Співрозмовники обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони. Президент подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

"Глава держави також поінформував про хід реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема щодо процесу формування ефективної антикорупційної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, Порошенко і Помпео обговорили безпекові виклики внаслідок реалізації проекту "Північний потік – 2".

"Президент України і держсекретар США скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії", – додала прес-служба президента.

Порошенко наголосив на важливості продовження тиску на РФ задля звільнення всіх українських заручників.