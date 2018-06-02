У Кривому Розі викрали і застрелили чоловіка - ЗМІ

У Кривому Розі невідомі викрали чоловіка і викинули його з автомобіля під час руху.

Про це повідомляє "Перший Криворізький" з посиланням на очевидців події.

"Між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловік схопили хлопця і повантажили в Mercedes Benz Sprinter ... В автомобілі прозвучали два постріли, після яких людини викинули з авто. Чоловіка госпіталізували у важкому стані, від отриманих травм він помер", - зазначається в повідомленні.

За даними ЗМІ, в місті оголосили оперативний план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують підозрюваних і Mercedes Benz Sprinter білого кольору.

Офіційних повідомлень поліції за фактом інциденту наразі час немає.