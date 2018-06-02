У Кривому Розі викрали і застрелили чоловіка - ЗМІ
У Кривому Розі невідомі викрали чоловіка і викинули його з автомобіля під час руху.
Про це повідомляє "Перший Криворізький" з посиланням на очевидців події.
"Між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловік схопили хлопця і повантажили в Mercedes Benz Sprinter ... В автомобілі прозвучали два постріли, після яких людини викинули з авто. Чоловіка госпіталізували у важкому стані, від отриманих травм він помер", - зазначається в повідомленні.
За даними ЗМІ, в місті оголосили оперативний план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують підозрюваних і Mercedes Benz Sprinter білого кольору.
Офіційних повідомлень поліції за фактом інциденту наразі час немає.