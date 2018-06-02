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Google відмовився від проекту Пентагона в галузі штучного інтелекту - ЗМІ

Субота, 2 червня 2018, 14:07

Google не продовжуватиме контракт на розробки в галузі штучного інтелекту для Пентагону.

Про це пише ВВС з посиланням на джерела у компанії.

Повідомляється, що рішення компанії було ухвалено після спротиву працівників IT-гіганта: зокрема, низка  співробітників Google заявили про свою відставку, а тисячі інших підписали петицію проти участі у проекті Пентагону, відомого як "Maven".

"Вони побоювалися, що проект буде першим  кроком до використання штучного інтелекту з летальною метою", - зазначають джерела у компанії.

Офіційної заяви від Google наразі немає. 

Поточний контракт завершиться у березні 2019 року.  Вартість контракту становить приблизно 10 мільйонів доларів США. 

Як повідомляє DW з посиланням на The New York Times та Gizmodo, в рамках проекту проводилися дослідження щодо використання штучного інтелекту (АІ) для аналізу відео з дронів. 

Правозахисники висловлювали побоювання, що проект стане кроком до автоматизації дронів-убивць, які зможуть без контролю людини знищувати живі цілі. За даними Gizmodo, могло йтися про систему спостереження на кшталт Google Earth, у якій працівники Пентагону могли б клікнути на будь-яку будівлю, транспорт чи особу та отримати всю доступну інформацію.

Українська правда
Теми: СШАзброятехнології
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