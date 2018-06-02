Президент України вперше за 22 роки здійснить візит до Іспанії

102 перегляди
Субота, 2 червня 2018, 15:26

Президент України Петро Порошенко 2-4 червня відвідає Іспанію з офіційним візитом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

В ході візиту Петро Порошенко зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI, новим прем’єр-міністром Педро Санчесом, головою парламенту Аною Марією Пастор та представниками ділових кіл Іспанії.

"Це перший за останні 22 роки офіційний візит президента України до Іспанії", - йдеться у повідомленні.

У рамках програми перебування також заплановано візит президента до регіону Галісія, де відбудеться зустріч з головою регіонального уряду Альберто Нуньєсом Фейхоо.

Візит президента України стане першим візитом іноземного лідера з моменту призначення нового прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Європейська правда

Теми: Порошенко Іспанія
powered by lun.ua
По темі
Порошенко поговорив з Помпео про Північний потік, санкції для РФ і політв'язнів 2 червня 2018, 02:02
Порошенко за рухомим майном поступився депутату від БПП 1 червня 2018, 20:08
Адвокат Вишинського розповів, коли в АП надійде заява про вихід з громадянства 1 червня 2018, 19:46
Усі новини
Головні новини
Друга ракетка України пробилася до 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
У п'ятницю поранено 1 військового, в суботу – 2, всі у важкому стані
Президент Естонії: Те, що коїться в Україні – це війна
#FreeSentsov: В Україні та світі проходять акції на підтримку політв'язнів
Усі новини
здоров'я

4 типи болю у спині та як з ним боротися

київ

8 нових кав'ярень Києва, що відкрилися цієї весни