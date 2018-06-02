Президент України вперше за 22 роки здійснить візит до Іспанії
Субота, 2 червня 2018, 15:26
Президент України Петро Порошенко 2-4 червня відвідає Іспанію з офіційним візитом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.
В ході візиту Петро Порошенко зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI, новим прем’єр-міністром Педро Санчесом, головою парламенту Аною Марією Пастор та представниками ділових кіл Іспанії.
"Це перший за останні 22 роки офіційний візит президента України до Іспанії", - йдеться у повідомленні.
У рамках програми перебування також заплановано візит президента до регіону Галісія, де відбудеться зустріч з головою регіонального уряду Альберто Нуньєсом Фейхоо.
Візит президента України стане першим візитом іноземного лідера з моменту призначення нового прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.