Президент України вперше за 22 роки здійснить візит до Іспанії

Президент України Петро Порошенко 2-4 червня відвідає Іспанію з офіційним візитом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

В ході візиту Петро Порошенко зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI, новим прем’єр-міністром Педро Санчесом, головою парламенту Аною Марією Пастор та представниками ділових кіл Іспанії.

"Це перший за останні 22 роки офіційний візит президента України до Іспанії", - йдеться у повідомленні.

У рамках програми перебування також заплановано візит президента до регіону Галісія, де відбудеться зустріч з головою регіонального уряду Альберто Нуньєсом Фейхоо.

Візит президента України стане першим візитом іноземного лідера з моменту призначення нового прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Європейська правда