Посадовців Держприкордонслужби спіймали на хабарі

1193 перегляди
Субота, 2 червня 2018, 16:21

Співробітники Внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби разом з правоохоронцями розкрили кадрову оборудку, в якій підозрюються посадовці ДПСУ.

Як повідомляє в суботу прес-служба відомства, спільна операція правоохоронців з викриття злочинних намірів правопорушників тривала понад 2 місяці.  

 
Фото Держприкордонслужби

Посадова особа Сумського прикордонного загону та колишній посадовець Східного регіонального управління за попередньою змовою групою осіб вимагали та одержали від військовослужбовця Сумського прикордонного загону неправомірну вигоду у розмірі 17 тисяч доларів США за призначення на одну з керівних посад у лавах Держприкордонслужби.

Зазначається, що хабарників затримали у суботу в Харкові після отримання другої частини неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 12 тисяч доларів США. 

Вони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

 

"Наразі вивчається питання причетності до цієї оборудки посадових осіб Східного регіонального управління та Адміністрації Державної прикордонної служби. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Пункт 3 статті 368 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба хабар
powered by lun.ua
По темі
Бойовики обстріляли авто прикордонників на КПВВ "Майорське" 2 червня 2018, 10:52
Саакашвілі програв суд щодо видворення до Польщі 1 червня 2018, 12:16
На Донбасі змінять час роботи КПВВ 31 травня 2018, 11:04
Усі новини
Головні новини
Рейдери намагались захопити ТЦ "Магелан" у Києві
Друга ракетка України пробилася до 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
У п'ятницю поранено 1 військового, в суботу – 2, всі у важкому стані
Президент Естонії: Те, що коїться в Україні – це війна
Усі новини
флешмоб

#ПередайСилу: у соцмережах фотографують долоні до Дня захисту дітей

здоров'я

8 продуктів, які допоможуть вам спати краще