Посадовців Держприкордонслужби спіймали на хабарі

Співробітники Внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби разом з правоохоронцями під процесуальним керівництвом військової прокуратури розкрили кадрову оборудку, в якій підозрюються посадовці ДПСУ.

Як повідомляє в суботу прес-служба відомства, спільна операція правоохоронців з викриття злочинних намірів правопорушників тривала понад 2 місяці.

Фото Держприкордонслужби

Посадова особа Сумського прикордонного загону та колишній посадовець Східного регіонального управління за попередньою змовою групою осіб вимагали та одержали від військовослужбовця Сумського прикордонного загону неправомірну вигоду у розмірі 17 тисяч доларів США за призначення на одну з керівних посад у лавах Держприкордонслужби.

Зазначається, що хабарників затримали у суботу в Харкові після отримання другої частини неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 12 тисяч доларів США.

Вони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"Наразі вивчається питання причетності до цієї оборудки посадових осіб Східного регіонального управління та Адміністрації Державної прикордонної служби. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Операцію здійснили співробітники Внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону та за сприяння СВ ВСП ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками ГУ БКОЗ СБ України.

Пункт 3 статті 368 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.