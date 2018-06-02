Із окупованого Криму щороку виїжджає 2-3 тисячі жителів – МінТОТ

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Субота, 2 червня 2018, 23:03

Із окупованого Росією Криму щороку виїжджає близько 2-3 тисячі місцевих жителів.

Про це Укрінформу заявив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі.

"Є люди, які на постійно виїжджають із Криму, є кількість населення, яка повертається... Я не хочу бути неправдивим, але якщо говорити про 2 - 3 тисячі людей на рік, то це може бути близько до істини", - сказав Куркчі.

"Динаміка в тому, що все ж таки сальдо тих, хто виїжджає з Криму, є більшим (ніж тих переселенців, які згодом знову повертаються на півострів - ред.)", - зазначив перший заступник міністра.

Він також зауважив, що через загострення бойових дій на сході України слід очікувати збільшення найближчим часом кількості вимушених переселенців із Донбасу в інші регіони держави.

За його словами, наразі у цих областях спостерігається дуже велика постійна міграція населення, причому в обох напрямках.

Він додав, що, за оцінкою структур ООН, кількість вимушених переселенців на території України становить близько 1,5 млн осіб.

Теми: Крим
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