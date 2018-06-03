Саудівська Аравія погрожує Катару військовою атакою у разі купівлі російських С-400 - ЗМІ

Саудівська Аравія пригрозила Катару застосуванням сили у випадку, якщо Доха купить російські зенітні комплекси С-400.

Про це повідомляє французька газета Le Monde з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд відправив листа у Париж, в якому попросив президента Франції Еммануеля Макрона посилити тиск на Катар, щоб перешкодити купівлі російських СЗРК С-400.

У листі, зокрема, висловлюється готовність Саудівської Аравії провести "військову акцію" проти Катару, якщо Доха придбає ці комплекси.

На думку Ер-Ріяда, поява в Катарі С-400 вплине на безпеку в регіоні і призведе до ескалації конфлікту.

Французьке видання нагадує, що вперше про намір придбати російські СЗРК С-400 у січні цього року говорив посол Катару у Москві Фахд бін Мухаммед аль-Аттія.

Пізніше періодично повідомлялося, що Москва і Доха можуть досить швидко досягти домовленості щодо придбання і постачання цих СЗРК.

Видання пише, що в МЗС Франції не стали коментувати інформацію про наявність листа, влада Саудівської Аравії також нічого не відповіла.