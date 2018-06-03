США готують санкції проти компаній-учасниць "Північного потоку-2" – ЗМІ

Адміністрація президента США Трампа готується до запровадження санкцій проти енергетичних компаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на власні джерела.

Американські чиновники розглядають й інші шляхи блокування проекту "Північний потік-2", але більшість ключових фігур у Білому домі схиляються до санкційного сценарію.

Санкцій можуть ще більше посилити напруженість у стосунках між США та Німеччиною, де офіційні особи сильно незадоволені діями президента Дональда Трампа щодо торгівлі, рішенням відмовитися від ядерної угоди з Іраном тощо.

"Вони не перед чим не зупиняться, щоб заблокувати "Північний потік", - сказав один із співрозмовників, маючи на увазі чиновників Білого дому.

Адміністрації США виступали проти газопроводу з моменту, коли він був вперше був оголошений у 2015 році. Конгрес минулого літа прийняв законопроект, який передбачає санкції за участь у проекті.

Багато країн Центральної та Східної Європи також виступають проти проекту, який, на їхню думку, збільшить залежність Європи від російського газу.

Державний департамент США поки не коментує це питання, але зазначає, що компанії, які працюють над проектом, мають зважати на ризики.

"Ми чітко дали зрозуміти, що компанії, які працюють у російському секторі енергетичних експортних трубопроводів, беруть участь бізнес-сфері, яка несе ризик санкцій", - сказала прес-секретар Держдепартаменту.

Як відомо, з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Європейська правда