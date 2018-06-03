Меркель підтримала ідею європейських сил швидкого реагування та "європейського МВФ"

Канцлер ФРН Ангела Меркель висловилася за створення європейських сил швидкого реагування та запропонувала створити Європейський валютний фонд (ЄВФ).

Про це Меркель заявила в інтерв’ю виданню "Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung".

Як повідомляє "Польське радіо", на підтримку ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона, Меркель зазначила, що сили швидкого реагування мають діяти в широких рамках ЄС, їх частиною стане бундесвер, проте це не означає, що Німеччина братиме участь у всіх військових операціях у світі.

При цьому Меркель вважає, що такі сили мають бути узгоджені з європейськими структурами співпраці в оборонній сфері, а ініціатива буде відкритою для таких держав, як Велика Британія, яка готується відокремитися від ЄС.

Наскільки великими мають бути ці сили чи скільки коштуватиме їх створення, Меркель не уточнила.

Разом з тим канцлер ФРН висунула ідею створення "інвестиційного бюджету" для вирівнювання економічних перекосів між країнами Єврозони.

На її думку, обсяги такого бюджету не мають перевищувати "двозначної мільярдної суми нижчого порядку", пише DW.

Створити Європейський валютний фонд Меркель пропонує на базі заснованого у 2012 р. Європейського стабілізаційного механізму, який засновувався для подолання боргової кризи в Єврозоні, зокрема в Греції, Іспанії, Португалії, Ірландії та на Кіпрі.

За словами Меркель, ЄВФ міг би надавати країнам-членам Єврозони "довгострокові кредити" з метою підтримки, однак короткострокові кредити для фінансової допомоги окремим країнам Єврозони також є цілком реальними.

Раніше німецьке видання Welt з посиланням на інформованих дипломатів НАТО повідомляло, що Альянс планує покращити свою здатність відповісти на потенційну атаку з боку РФ і планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування.

Передбачається, що сили швидкого реагування будуть створені на додачу до вже існуючих, які налічують 20 тисяч військових, мають бути здатними до розгортання у проміжок до 30 днів та будуть оснащені кількома сотнями винищувачів і кораблів.