У Грузії четвертий день тривають протести

У Тбілісі біля будівлі Парламенту четвертий день тривають протести, до учасників акції приєдналися опозиційні партії.

Про це пише Грузія online.

До акції протесту, що проходить біля будівлі Парламенту в Тбілісі на проспекті Руставелі, приєдналися опозиційні партії, в тому числі, Єдиний національний рух, Національно-демократична партія, "Держава заради народу", Християнсько-консервативна партія, Нова Грузія і "Нова єдність для Грузії" .

Біля мікрофона на акції виступив Заза Саралідзе, батько Давида Саралідзе, убитого в грудні минулого року підлітка.

Пізніше Саралідзе зробив заяву в якій попросив про допомогу "всі політичні партії". За його словами, з боку уряду мали місце провокації і невідомі чоловіки намагалися відвести його.

Незабаром після заклику Саралідзе на місце прибули представники опозиційних партій.

Разом з опозиційними лідерами на акцію повернувся активіст Звіад Куправа. За його словами, "дводенна спроба Служби держбезпеки" з "поділу" і "розколу" суспільства стала підставою для об'єднання.

"Народ проти системи, народ проти Іванішвілі", - заявив Куправа і разом з лідерами опозиції увійшов в намет перед будівлею Парламенту для консультацій з Саралідзе.

Після коротких консультацій вони в черговий раз закликали суспільство об'єднатися до зміни "системи Іванішвілі".

За заявою представника Єдиного національного руху Ніки Мелія, протягом останніх двох днів вся система, "починаючи з силових структур, і продовжуючи політичним керівництвом", відрізнялася "цинічним ставленням". За словами Мелія, "в цій країні система - це одна людина, Бідзіна Іванішвілі", і ця людина має бути усунута від влади.

На зміні влади загострив увагу також Георгій Вашадзе, лідер "Нової Грузії". За його словами, "Грузинська мрія" і "злочинний режим, який сформувався, повинні закінчитися".

Лідер Національної демократичної партії Бачукі Кардава заявив, що об'єдналися "майже всі здорові політичні сили", і консультації тривають.

На місці знаходилися також представники політичної партії "Європейська Грузія". За їх словами, вони продовжать підтримку Зази Саралідзе у вигляді участі в акції. Що стосується "більш конкретного співробітництва", за словами представника партії Отара Кахідзе, консультації з цього приводу будуть продовжені.

Як повідомлялося, учасники акцій звинувачують чиновників у розвалі кримінальної справи про вбивство двох підлітків в грудні минулого року. Суд визнав провину підозрюваних недоведеною. Протестувальники вважають, що генеральна прокуратура Грузії покриває вбивць.

Раніше на тлі масових протестів через рішення суду подав у відставку генеральний прокурор.