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На Балтиці почались масштабні навчання НАТО

Понеділок, 4 червня 2018, 01:34

У Вільнюсі стартували щорічні навчання Saber Strike за участі 18 тисяч солдатів з 19 країн.

Про це пише DW.com.

Близько 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн візьмуть участь у військових навчаннях НАТО Saber Strike ( "Удар шаблі") під керівництвом США, які почалися в неділю, 3 червня, з урочистої церемонії в Вільнюсі.

Навчання проводяться щорічно з 2010 року. У них візьмуть участі батальйони НАТО під управлінням США, Німеччини, Великобританії і Канади, розміщені в країнах Балтії і Польщі.

"Вони (батальйони НАТО - Ред.) будуть спеціально перевірені під час Saber Strike, це продемонструє згуртованість альянсу", - заявив у Вільнюсі бригадний генерал армії США Річард Коффман.

Відпрацювати збираються взаємодію наземних і повітряних сил, щоб забезпечити "необхідну присутність там, де в ній буде потреба", заявив генерал.

Тим часом Польща очікує відповідь на пропозицію заплатити США від 1,5 до 2 млрд доларів за створення на її території постійної американської військової бази.

Документ з назвою "Пропозиція про постійну присутність США в Польщі" розроблений "в рамках заходів, спрямованих на поглиблення оборонного співробітництва зі США, включаючи збільшення присутності американських військ в Польщі" в 2018 році.

Він направлений до Конгресу США, ряду урядових структур і аналітичних центрів, в тому числі представникам Атлантичної ради. Представник Атлантичної ради також підтвердив отримання документа.

У документі підкреслюється, що постійна присутність в Польщі бронетанкової дивізії військ США необхідна "для стримування все більш напористої і небезпечної позиції Росії, яка загрожує Європі".

У польському оборонному відомстві також зазначають, що створення постійної американської військової бази в Польщі відповідає прийнятій в США в 2017 році національної оборонної доктрини, яка "визначає агресію Росії як одну з головних загроз США і глобальної стабільності".

Теми: НАТО
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