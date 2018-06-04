У Москві затримали українця нібито за контрабанду — адвокат

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Понеділок, 4 червня 2018, 04:07

У Москві 31 травня затримали громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запчастин до військової техніки.

Про це повідомив адвокат Ігор Чудовський у коментарі "Громадському радіо".

"Але затриманий він не під час проходження кордону… Хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні", — розповів Чудовський.

Він планує звертатися до посольства України в Росії для допомоги затриманому українцю.

Як повідомив адвокат у Facebook, він має намір поїхати до Москви. 

"Прошу колег порекомендувати адвокатів з Москви для організації захисту нашого громадянина", — написав Чудовський.

Ім’я та прізвище затриманого не називається.

Теми: Росія
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