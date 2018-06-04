Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці з 137-ми.

Про це свідчать відомості індексу глобальної конкурентноспроможності Global Competitiveness Index 2017-2018, пише Громадське.

Україну на одну позицію обійшов Мозамбік, посівши 129 місце за якістю доріг. Після України на 131 місці розташувався Парагвай.

Лідерами за якістю шляхів визнано Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарію. До п’ятірки кращих також увійшли Гонконг та Нідерланди.

Сполучені Штати посіли 10 місце.

Найгірші дороги серед аналізованих 137 країн виявилися в Мавританії, що на північному заході Африки.

Зазначимо, однак, що в загальному рейтингу розвитку транспортної інфраструктури Україна посіла 87 місце, що одразу після Чорногорії. У цій категорії останньою також визнали Мавританію. А лідером транспортної інфраструктури є Сінгапур.