Підліток убив 13-річну дівчину на Дніпропетровщині

Підліток через сварку вбив 13-річну дівчину на Дніпропетровщині.

Про це інформує в понеділок відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Вбивство сталося близько першої ночі 2 червня в смт. Іларіонове Синельниківського району Дніпропетровської області.

Поліція встановила, що 1 червня ввечері 13-річна дівчина пішла на дискотеку, після чого батьки втратили з нею зв'язок. Цієї ж доби тіло неповнолітньої виявили місцеві жителі.

У скоєнні злочину правоохоронці запідозрили 14-річного хлопця, жителя цього ж селища. Було встановлено, що підлітки разом пішли з дискотеки. На березі ставка між ними стався конфлікт, в результаті якого хлопець вбив дівчину.

3 червня юнаку вручили підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Хлопця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За інформацією правоохоронців, раніше підозрюваний у вбивстві вже притягувався до кримінальної відповідальності за заволодіння скутера.