На Київщині обстріляли Range Rover – загинув водій

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Понеділок, 4 червня 2018, 11:13

У селі Гореничі Київської області вночі виявили тіло молодого чоловіка з вогнепальними пораненнями.

"Сьогодні вночі у с. Гореничі в автомобілі "Range Rover" виявлено тіло 23-річного жителя Києва з вогнепальними пораненнями", – повідомляє поліція Київщини.

"Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи", – інформують поліцейські.

На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи.

Встановлюються свідки та всі обставини злочину.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що близько 1-ї ночі свідок повідомив поліції, що почув звуки, схожі на постріли.

Поліцейські, прибувши на місце, виявили транспортний засіб, у якому був труп.

Як з’ясувалося, загиблий – чоловік 1994 року народження. Тіло направлено на експертизу.

"За попередньою інформацією, по автомобілю було здійснено близько двох десятків пострілів", – сказав Тракало.

Відкрито провадження за статтею 115 ККУ, тривають невідкладні слідчі дії.

Особу загиблого офіційно не повідомляють.

За даними джерел, обстріляли Range Rover віце-президента Федерації боксу Києва і "авторитета" Олександра Ліщенка (Лічі), а загинув водій – Максим Ковтуненко.

За даними ЗМІ, Ліщенко, який колись був депутатом Київради від Блоку Литвина, контролює Троєщинський ринок і кілька банків.

УП, оновлено від 10:43
Теми: вбивство Київська область
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