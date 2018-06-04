У парламенті Великої Британії закликали виключити РФ з Інтерполу

Парламентарі Великої Британії попросили главу Міністерства внутрішніх справ Саджида Джавіда втрутитися в "зловживання" Росією Інтерполом через переслідування "відомого критика Владіміра Путіна", засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.

Про це пише The Telegraph.

Парламентська міжпартійна група (до якої входить голова комітету у закордонних справах, консерватор Том Тугендхат) закликала главу МВС посприяти в припиненні доступу Москви до бази даних міжнародної організації кримінальної поліції.

У листі до глави МВС йдеться про те, що участь Росії в системі Інтерполу дозволила їй неодноразово вимагати арешту Браудера.

Звернення було складено після того, як Браудер минулого тижня був заарештований іспанською поліцією в Мадриді за запитом Росії. Через декілька хвилин його відпустили, оскільки з’ясувалося, що ордер на арешт, виданий російською владою за ухилення від сплати податків, був юридично недійсним. Браудер приїхав в Іспанію за запитом іспанського суду, щоб дати показання проти росіян, звинувачених у відмиванні грошей. Як виявилося, Інтерпол взагалі не давав ордеру на арешт.

Після арешту Браудера міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Москві слід зосередитися на притягненнi до відповідальності винних у загибелі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді "актів Магнітського". Ці закони названі на честь юриста компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського. Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Російська влада звинувачує главу фонду Hermitage Capital у фінансових махінаціях і ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.

Росією неодноразово направлялися в Інтерпол запити про затримання Браудера, однак Генеральний секретаріат служби заявляв про неможливість його виконання, вважаючи переслідування політично мотивованим.

Європейська правда