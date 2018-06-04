У Києві стріляли з гранатомета у ритуальне бюро

Неподалік Байкового кладовища у столиці невідомий вистрілив з гранатомета в бюро ритуальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

Подія сталася в ніч на 4 червня, о 4:15 до поліції надійшло повідомлення від охоронця ритуального закладу.

Снаряд застряг у стіні і не вибухнув згодом його знешкодили вибухотехніки. В результаті події ніхто не постраждав.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Також інформація про подію зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

За скоєння такого правопорушення загрожує до семи років позбавлення волі.