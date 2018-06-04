Окупований Донецьк "провалився" на 20-25 см – МінТОТ

На території окупованого Донецька зафіксовано просідання ґрунту на 20-25 сантиметрів.

Про це під час презентації звіту "Екологічна ситуація на території Донецької та Луганської областей" заявив очільник Міністерства з питань тимчасово окупованих території Вадим Черниш, повідомляє "Укрінформ".

"Територія Донецька: тут ми фіксуємо просідання ґрунтів на 20 -25 см – ми це бачимо шляхом супутникового моніторингу. І це означає, що фактично провалюється поверхня міста Донецьк", - заявив він.

За словами експертів, просідання ґрунтів пов'язано з тим, що шахтна вода не відкачується, і немає відливу води.

"Це може загрожувати житловим кварталам і соціальній інфраструктурі загалом, мова йде не тільки про промислову інфраструктуру", - відзначив Черниш.

Він також зауважив, що у звіті йдеться про близько 200 об'єктів на Сході Україні, які несуть ризики для місцевого населення.