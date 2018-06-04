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Тепло й волого: синоптики обіцяють на вівторок дощ

Понеділок, 4 червня 2018, 13:57

В Україні найближчої доби погоду буде визначати тепла, але більш волога повітряна маса; очікується падіння атмосферного тиску.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

5 червня вночі на півдні країни, а вдень по всій Україні місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, вдень в західній та східній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; в Карпатах уночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 червня найвища температура вдень була 30,8° у 1910 році, найнижча вночі 2,4° в 1930 році.

В Україні 6 червня в південній і східній частині місцями прогнозується короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на заході та півночі 7-12°; вдень 19-24°, на півдні та Закарпатті 24-29°.

У Києві в середу без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Станом на 9:00 понеділка, 4 червня, температура води в Чорному й Азовському морях була 19-22°; в Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
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