Путін запустив контрсанкціі

Президент Росії Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".



Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації, повідомляє "РИА Новости".



Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.



Документ дозволяє запроваджувати контрсанкціі у відповідь на "недружні кроки" США та інших країн. Заходи можуть застосовуватися щодо держав, організацій, що перебувають під їх юрисдикцією, а також посадових осіб і громадян.



Авторами законопроекту були спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін і голови фракцій.



За час розгляду документа в нижній палаті парламенту його зміст значно змінився: у першій редакції уряду надавалося право на 16 заходів у відповідь, до другого читання їх залишилося 6.



Законопроект дозволяє російській владі вводити і інші обмеження – "відповідно до рішення президента, щоб мати можливість оперативно реагувати на мінливу обстановку".



До другої редакції з документа виключили згадування конкретних галузей, товарів і послуг. Контрсанкціі не поширюватимуться на життєво необхідні товари, в тому числі ліки.



Також із проекту зникла норма, через яку під обмеження могли потрапити практично всі російські компанії і банки з іноземною участю.

Як відомо, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Україна запровадили і посилюють санкції щодо російських компаній і ключових осіб через анексію Криму та агресію проти України, включно з бойовими діями на сході.

Росія ж замість того, щоб виконати Мінські угоди й відступити з Донбасу, а також повернути Крим Україні, запроваджує свої контрзаходи.