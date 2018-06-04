З 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

Вона нагадала, що у місті створили комунальне підприємство "Київтеплоенерго", яке стало надавачем послуг гарячої води і теплопостачання замість "Київенерго". З 1 травня в його управління перейшли мережі і котельні. Але у зв’язку з тим, що НАК "Нафтогаз" відмовився укласти угоду на постачання газу з "Київтеплоенерго", доки те не візьме на себе борги "Київенерго", то нині без гарячої води лишилися понад 3 тисячі столичних будинків.

При цьому ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які забезпечують теплом і гарячою водою близько 70% Києва, мають перейти до "Київтеплоенерго" з 1 серпня. З цього часу без гарячої води можуть залишитися фактично усі кияни.

"Ми ще не повернули з управління "Київенерго" ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За рішенням Київради повернення цих двох об’єктів та заводу "Енергія" має відбутися 1 серпня. Вони постачають гарячу воду на більше 6 тисяч будинків. Ці будинки наразі з водою, бо діє угода між "Нафтогазом" і "Київенерго". Але як тільки ця угода припинитися, і необхідно буде – як і у випадку з котельнями – укладати нову угоду між "Київтеплоенерго" і "Нафтогазом", є ризик що "Натофгаз" так само займе позицію "не будемо укладати угоду". Тоді весь Київ залишиться без гарячої води. Більше того – це ставить під загрозу підготовку до зими і опалювальний сезон взагалі", - сказала Грамотна.

Вона також додала, що у червні кияни отримають платіжки від "Київтеплоенерго", але з боргами від "Київенерго".

"Платіжки уже в червні людям прийдуть за гарячу воду (опалення наразі немає – ред.) уже від "Київтеплоенерго". Але також у квитанціях будуть графи від "Київенерго", бо у багатьох людей позалишалися борги. У кого немає боргів – у тих у графах "Київенерго" будуть нулі, а в кого є борг, то буде вказана його сума до сплати", - пояснила Грамотна.

Вона також відзначила, що "Київтеплоенерго" відмовляється брати на себе борги, які "Київенерго" накопичило за 16 років, бо там не тільки борги споживачів.

"У структурі цього боргу сидять не лише борги населення (з яким треба працювати, і це тривалий процес), але і борги державного бюджету за пільги та субсидії, за теплопостачання бюджетних установ та за різницю у тарифах, яка була до цього. Плюс тут сидить більше мільярда гривень штрафів та пені. Це ті штрафні санкції, які нараховував "Нафтогаз" до "Київенерго" за невчасну сплату за спожитий газ", - пояснила Грамотна.

Київ наполягає на окремому вирішенні питання заборгованості за газ і питання теплопостачання міста.

""Нафтогаз" посилається на ст.. 22 закону про теплопостачання, де "Київтеплоенерго" має стати правонаступником боргів "Київенерго". Але ми говоримо, залучаючи міжнародних юристів, що ця стаття є суперечливою, спірною, і має вирішуватися у судах. Але в жодному законі не написано, що "Нафтогаз" має право не укладати угоду з новим виконавцем послуг на ринку, мотивуючи це тим, що він зобов’язаний взяти борги попереднього виконавця послуг", - підсумувала Грамотна.

На необхідності сплатити всі борги до 1 серпня наголосило і "Київенерго".

"Борги за опалення і гарячу воду потрібно сплатити до 1 серпня. Кошти, які надійдуть у якості оплати боргів за теплопостачання на рахунки "Київенерго", автоматично перераховуються на спецрахунки Ощадбанку для оплати боргів за газ", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

У "Київенерго" нагадали, що за законом, новий теплопостачальник має право вимагати сплати боргів, накопичених за надані послуги у минулих періодах.

"У зв’язку із відмовою НАК "Нафтогаз Україна" підписувати контракт із КП "Київтеплоенерго" через невирішену ситуацію з боргами за газ погашення існуючих боргів протягом найближчих двох місяців є запорукою стабільності енергопостачання Києва", - підкреслили у "Київенерго".

У компанії додали, що наразі борг споживачів Києва за тепло та гарячу воду сягає 4,8 мільярда гривень.

"Найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду мають населення і ЖЕО столиці – 3,2 мільярда гривень. Борги державного і місцевого бюджету складають 190 мільйонів гривень, інших споживачів – 349 мільйонів гривень. Борги державного бюджету з компенсації пільг і субсидій, а також різниці в тарифах досягли майже 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у "Київенерго" додали, що їх борг перед НАК "Нафтогаз України" становить 3,8 мільярда гривень.