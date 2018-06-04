Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АМКУ приховує дані щодо розслідування по Ахметову через "національну безпеку" – ЗМІ

Понеділок, 4 червня 2018, 17:05

Антимонопольний комітет не надає жодної інформації по справі щодо зловживання монопольним становищем групою компаній ДТЕК Ріната Ахметова, порушеній ще у вересні 2015 року.  

Про це повідомляє Юрій Ніколов у своєму блозі на сайті "Наші гроші".

Частину інформації АМКУ обіцяє надати лише тоді, коли буде прийнято рішення у справі.

Мова йде про зловживання монопольним становищем на енергетичному ринку трьома компаніями: "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго".

АМКУ вважає секретною "службовою інформацією" усе: від стадії розгляду справи і того, коли планують її завершити, до даних про попередні висновки держуповноваженого, що веде розслідування, і про те, чи вже направлялись ці попередні висновки ДТЕКу.

Також АМКУ приховує дані про вже проведені слухання по справі і навіть прізвище держуповноваженого, який веде цю справу. Це пояснюють тим, що у випадку розкриття таких даних АМКУ не зможе "забезпечити об’єктивний, всебічний розгляд справ та належний захист конкуренції на засадах рівності фізичних і юридичних осіб".

Також Ніколов додав, що інформацію про розслідування зловживань угрупування Ахметова не дають нібито тому, що це пов’язано "з інтересами національної безпеки".

Крім того, журналіст зазначає, що 2 роки тому "Наші гроші" оприлюднили дані про стрімке подорожчання скуплених інвесткомпанією "ICU" єврооблігацій "ДТЕКу" після введення Нацкомісією по енергетиці формули "Роттердам+".

За цією формулою українці кожен рік платять мільярди гривень "чайових" здебільшого Ахметову за те, що він нібито везе з голландського порту в Україну якісне вугілля. Водночас журналісти з’ясували, що Ахметов насправді палить своє сірчасте вугілля з прилеглих територій, яке коштує монополісту вдвічі дешевше, ніж ми платимо за вугілля в електротарифі.  

Зазначається, що голова АМКУ не побачив нічого поганого в роттердамському плюсі, який ліг мільярдним тягарем на всіх споживачів України.

Теми: Антимонопольний комітетАхметовкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Антимонопольний комітет
АМКУ дав дозвіл Vodafone Україна на придбання провайдера "Фрінет"
Що антиолігархічного парламент нам готує?
Верховний Суд зобов’язав АМКУ перевірити найбільші медіагрупи на зловживання
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: