АМКУ приховує дані щодо розслідування по Ахметову через "національну безпеку" – ЗМІ

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Понеділок, 4 червня 2018, 17:05

Антимонопольний комітет не надає жодної інформації по справі щодо зловживання монопольним становищем групою компаній ДТЕК Ріната Ахметова, порушеній ще у вересні 2015 року.  

Про це повідомляє Юрій Ніколов у своєму блозі на сайті "Наші гроші".

Частину інформації АМКУ обіцяє надати лише тоді, коли буде прийнято рішення у справі.

Мова йде про зловживання монопольним становищем на енергетичному ринку трьома компаніями: "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго".

АМКУ вважає секретною "службовою інформацією" усе: від стадії розгляду справи і того, коли планують її завершити, до даних про попередні висновки держуповноваженого, що веде розслідування, і про те, чи вже направлялись ці попередні висновки ДТЕКу.

Також АМКУ приховує дані про вже проведені слухання по справі і навіть прізвище держуповноваженого, який веде цю справу. Це пояснюють тим, що у випадку розкриття таких даних АМКУ не зможе "забезпечити об’єктивний, всебічний розгляд справ та належний захист конкуренції на засадах рівності фізичних і юридичних осіб".

Також Ніколов додав, що інформацію про розслідування зловживань угрупування Ахметова не дають нібито тому, що це пов’язано "з інтересами національної безпеки".

Крім того, журналіст зазначає, що 2 роки тому "Наші гроші" оприлюднили дані про стрімке подорожчання скуплених інвесткомпанією "ICU" єврооблігацій "ДТЕКу" після введення Нацкомісією по енергетиці формули "Роттердам+".

За цією формулою українці кожен рік платять мільярди гривень "чайових" здебільшого Ахметову за те, що він нібито везе з голландського порту в Україну якісне вугілля. Водночас журналісти з’ясували, що Ахметов насправді палить своє сірчасте вугілля з прилеглих територій, яке коштує монополісту вдвічі дешевше, ніж ми платимо за вугілля в електротарифі.  

Зазначається, що голова АМКУ не побачив нічого поганого в роттердамському плюсі, який ліг мільярдним тягарем на всіх споживачів України.

Теми: Антимонопольний комітет Ахметов корупція
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