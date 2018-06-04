Мер Дрогобича Кучма потужним ударом відправив активіста у нокдаун

Під час суперечки у міськраді Дрогобича, що на Львівщині, мер міста Тарас Кучма сильно вдарив кулаком у лице місцевого активіста.

Відео бійки опублікувала в YouTube користувач з ніком Kateryna Benjuk.

На записі видно, як чоловік у синій футболці свариться на Кучму і називає його крадієм. Мер усе заперечує і обзиває свого опонента брехуном і негідником, на що отримує відповідь на кшталт "сам такий".

У цей момент міський голова несподівано і сильно б'є чоловіка правою рукою в щелепу. Подальшій бійці завадили присутні.

Мер додав, що буде бити кожного, хто посміє його називати злодієм.

Пізніше Kateryna Benjuk опублікувала відео ще однієї бійки між Кучмою і тим самим чоловіком у синій футболці. Запис вона назвала "Другий напад мера Дрогобича на активіста".

Як повідомляє ZAXID.NET, це сталося через кілька хвилин після першого інциденту: коли Тарас Кучма виходив із приміщення, той самий протестувальник знову заявив, що Кучма є злодієм, після чого мер Дрогобича ще раз вдарив активіста кулаком в лице.

За інформацією місцевого видання "Форпост", інцидент стався 4 травня вранці, коли до очільника міста прийшла громада із питанням щодо незаконного сміттєзвалища на одному із комунальних підприємств міста.

Як повідомляє ZAXID.NET, на місце події прибули правоохоронці і за фактом нападу відкрили кримінальне провадження.

"Відбувся конфлікт. Постраждалий – 55-річний мешканець Дрогобича, нападник – 53-річний місцевий мешканець. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України", – повідомили виданню у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Повідомляється, що 4 червня мешканці Дрогобича знову заблокували дорогу до місцевого комунального підприємства, де облаштоване сміттєзвалище. Активісти не пропускають на сміттєзвалище вантажівки із відходами. Причиною блокування протестувальники називають те, що сміттєзвалище є незаконним.

Сам Тарас Кучма заявив, що проблеми з вивезенням сміття з міста виникли ще на початку лютого, однак до цього часу йому вдавалося домовлятися про вивіз сміття. Втім, в останні дні блокада посилилася і у неділю, 3 червня, до міста повернулися всі сміттєвози, які мали вивезти з Дрогобича відходи.

У коментарі телеканалу "112 Україна" мер Дрогобича визнав, що він як міський голова не мав права так вчиняти і вже попросив вибачення у громади.

Водночас він заявив, що люди, які прийшли в понеділок до міськради, ніякі не активісти, а звичайні провокатори.

На своє виправдання Кучма зазначив, що відео демонструє лише один бік конфлікту і з нього вирізані "безпідставні образи", які йому "нашіптували" ці люди.

"Але я пообіцяв людям і громаді, що більше таких речей робити не буду", - сказав він.

За словами Кучми, причина конфлікту полягає в тому, що не має куди вивозити сміття з міста, а громада в цьому звинувачує його. Більше того, заявляє мер, ця ситуація створена штучно, щоб прибрати його з крісла міського голови.

Як відомо, Кучма - майданівець, учасник АТО, член партії "Громадський рух "Народний контроль", до обрання мером був головним лікарем батальйону ім. Кульчицького.

Євген Кізілов, УП