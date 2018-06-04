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Коштів на відновлення будівництва корвету "Володимир Великий" немає – ЗМІ

Понеділок, 4 червня 2018, 18:08
Коштів на відновлення будівництва корвету Володимир Великий немає – ЗМІ

У держбюджеті немає фінансування у розмірі 1,361 мільярда гривень, заявлених минулого року, на відновлення будівництва корвету серії "Володимир Великий".

Про це заявив командуючий Військово-морськими силами ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко на загальних зборах Асоціації суднобудівельників "Укрсудпром" наприкінці травня у Миколаєві, повідомляє "Український мілітарний портал".

"Констатую факт: вроді б то всі мужі державні підписують постанову, але кошти рахують після того, як підписали. Проходить лист буквально 2 тижні тому, що немає в державі коштів відповідних", - сказав Воронченко.

Він додав, що з цього приводу звернувся до нардепів, до президента, і нині розглядається питання, щоб "у другому півріччі цього року кошти були знайдені".

Воронченко також нагадав, що програма корвет залучає близько 200 підприємств, на яких працює орієнтовно 9 тисяч осіб.

Як повідомлялося, відповідно до постанови уряду "Про внесення змін до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250" № 879 від 22 листопада з 2017 року планувалося відновити фінансування будівництва корабля класу "корвет" проекту 58250.

Відповідно до цієї програми перший корабель має бути переданий Військово-морським Силам України вже у 2022 році.

Корвет проекту 58250 – перспективний багатоцільовий бойовий корабель, розроблений миколаївським державним підприємством "Дослідно-проектний центр кораблебудування"  для потреб Військово-морських сил України. Розробка проекту була завершена у 2008 році, а будівництво першого корабля почалося у травні 2011 року, спуск на воду спочатку планувався у 2012 році. 

Всього було заплановано побудувати до 2026 року 10-12 кораблів проекту 58250, в тому числі 4 повинні були увійти до складу українського флоту 2021 року. Згодом серію було зменшено до 4-х одиниць. 

З того часу строки завершення будівництва неодноразово переносилися, у 2017 озвучили намір здати перший корабель у 2022 році.   

Раніше повідомлялося, що Україна може втратити статус морської держави без нових кораблів.

Теми: арміяфлот
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