Київ заполонили метелики

У столиці з’явилась велика кількість метеликів під назвою "Сонцевик чорно-рудий".

Про це пишуть користувачі соцмереж.

За їхніми словами, вони помічають цих метеликів в різних районах Києва у великих кількостях.

Причину такої великої кількості метеликів пояснив член-кореспондент НАН України, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу ентомології Інституту зоології НАН України от зазначення НАН України і Інституту зоології Валерій Корнєєв у Facebook.

"Сонцевик чорно-рудий - так зветься метелик, який у масі з'явився сьогодні - має гусінь, що живиться на найрізноманітніших листяних деревах, переважно на вербах і тополях. Минулий рік був для нього особливо сприятливий, і дорослі метелики минулого року були також численні. Весна цьогоріч була "моментальною", то ж і метелики, що дожили до весни у хованках, відклали яйця практично одночасно, у перший же сприятливий день", - написав він.

За його словами, усі гусениці (яких було ще більше, ніж торік), швидко розвинулися за травень, залялькувалися також майже у той самий час.

"Лялечка розвивалася трохи більше тижня, поки всередині неї сформувалися крильця ї ніжки, і щойно вночі пройшов добрячий дощ, усі лялечки луснули, і вранці сьогодні дружно повиходили імаго, тобто, дорослі метелики. Загалом же в Европі - і аж до Центральної Азії - а може, й далі, - мої колеги - ентомологи спостерігають КАТАСТРОФІЧНЕ ПАДІННЯ чисельності більшості видів метеликів: навіть в Ірпені під Києвом ви більше не побачите більшості відносно звичайних видів", - зазначив Валерій Корнєєв.

Причиною скорочення ареалів їх проживання та кількості метеликів стали непрогнозовані природні умови та вплив людини - зокрема, використання отрутохімікатів, розорювання та випалювання трави. "Вони незворотньо скорочують свої ареали та гинуть. Наш герой - сонцевик чорно-рудий - стійкіший, легко мігрує і всюди знаходить їжу, тому й спалах чисельності дав такий, що його помітили геть усі!", - пояснив ентомолог.