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Путін назвав умови вирішення конфлікту з Україною

Вівторок, 5 червня 2018, 08:30
Путін назвав умови вирішення конфлікту з Україною

Для Росії важливо, щоб на території України не з'явилися нові комплекси протиракетної оборони, які б стримували російський ядерний потенціал.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, текст якого опублікувала прес-служба Кремля, повідомляє "Європейська правда".

"Для нас, для Росії, важливо, щоб на території України не з'явилися якісь військові об'єкти, які б загрожували нашій безпеці. Наприклад, нові комплекси протиракетної оборони, які б прагнули присікати наш ядерний потенціал. Так, для нас це важливо, я не приховую", - зазначив він.

На запитання, чи вирішилася б "українська проблема", якби Україна оголосила себе нейтральною країною і не вступала б в НАТО, Путін відповів: "Це одна з проблем, але не єдина". 

"Я вже говорив про обмеження у сфері використання рідних мов для національних меншин. Прийнятий закон про мову в Україні, який критикувався, в тому числі і в Європі, але він діє. І це значною мірою ускладнює ситуацію в Україні", - сказав лідер РФ.

"А я нагадаю, ідеологи української незалежності, українські націоналісти ще в XIX столітті говорили про необхідність формування самостійної, незалежної від Росії української держави. Але багато хто з них говорили про необхідність збереження дуже хороших відносин з Росією, говорили про необхідність формування незалежної української держави на федеративних засадах і так далі", - додав він.

У березні цього року на офіційному сайті НАТО в розділі, присвяченому розширенню альянсу, Україну внесли до списку чотирьох країн-партнерів, які задекларували своє прагнення (aspirations) до членства. До цього в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіявійнаДонбас
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