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Судді наскаржилися на детективів НАБУ - НАЗК внесло припис Ситнику

Вівторок, 5 червня 2018, 09:58

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику за невиконання законних вимог агентства посадовими особами бюро.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК 5 червня.

В агентстві зазначають, що отримали заяви адвокатів в інтересах суддів Окружного адміністративного суду Києва, у яких повідомляється про можливе порушення детективом НАБ Панайотовим Є.О. та керівником Головного підрозділу детективів Калужинським А.В. вимог, встановлених статтею 28 Закону України "Про запобігання корупції", щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У заявах повідомляється, що детектив бюро за вказівкою свого керівника розпочав досудове розслідування у кримінальних провадженнях  стосовно суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

На думку заявників, детективи діяли в умовах конфлікту інтересів, оскільки керувались особистими мотивами, а саме тим, що судді Окружного адміністративного суду міста Києва відмовились надати інформацію за запитами НАБ.

На думку суддів, детективи хотіли натиснути на суддів задля досягнення більш лояльної їх позиції до питань співпраці з Національним бюро.

У НАЗК зазначають, що з метою підтвердження або спростування існування обставин, на які посилались у своїх заявах адвокати, неодноразово звертались до Національного антикорупційного бюро з запитами щодо надання інформації та копій документів щодо займаних посад, повноважень  детектива та його керівника, їх ролі у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо суддів.

"Однак всупереч приписам частини четвертої статті 12 Закону уповноважені особи Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро Осипчук Р.С. та Юпатін М.О. не виконали законні вимоги Національного агентства та не надали відповідну інформацію та документи", – стверджують у НАЗК.

Отже НАЗК вносить припис Ситнику, наполягає на отриманні документів та вимагає службове розслідування.

Українська правда
Теми: НАЗКНАБУСитник
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