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Режисер Леонід Кантер наклав на себе руки

Вівторок, 5 червня 2018, 12:51
Режисер Леонід Кантер наклав на себе руки

На Чернігівщині застрелився відомий український режисер та співзасновник мистецького хутора "Обирок" Леонід Кантер.

Поліція Чернігівщини повідомляє про самогубство, не називаючи імені, але речник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив "Українській правді", що йдеться про Кантера.

За даними поліції, надвечір 4 червня до поліції надійшло повідомлення, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району вчинив самогубство 36-річний чоловік.

Слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у щелепу. Поруч із тілом правоохоронці виявили зброю.

Ярослав Тракало уточнив, що автомат направили на експертизу.

передсмертна записка", – повідомив він.

Тіло відправлено в морг на експертизу. Поліція опитує родичів і знайомих, встановлює мотиви вчинку.

Поки що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Подруга й колега Кантера журналістка Катерина Мізіна підтвердила смерть Леоніда і написала, що про прощання з ним повідомлять згодом.

Леонід Кантер – український продюсер, режисер і мандрівник. У серпні 2014 року він пішов добровольцем у 2-й батальйон Національної гвардії України. Його друг режисер Іван Ясній умовив взяти камеру та знімати фільм, що згодом назвали "Війна за свій рахунок".

Найбільше Леонід Кантер відомий за документальним фільмом "Добровольці Божої Чоти" (The Ukrainians) про захисників Донецького аеропорту та стрічкою "Міф" про загиблого на фронті оперного співака Василя Сліпака.

Кантер просував свої фільми за кордоном, багато подорожував.  

Після мандрів із друзями до чотирьох океанів він у 2014 році видав книгу "З табуретом до океану" (у співавторстві з Павлом Солодьком).

Буквально днями стало відомо, що Кантер планує екранізувати ініціативу "З табуретом до океану", яка зародилася на його кухні у 2004 році й полягала у тому, щоб донести до чотирьох океанів чотири табурети зі своєї кухні й залишити їх на узбережжі. "Людина з табуретом" – так він назвав цей проект.

Хоча Кантер народився у Києві (27 липня 1981 року), у 2007 році він із дружиною Діаною заснував на Чернігівщині мистецький хутір Обирок. Там він збирав не лише друзів, а й усіх охочих відвідати фестиваль "Хліб" – сіяти та жати пшеницю, пекти хліб своїми руками.

Минулого літа Леонід Кантер поєднав жнива на фестивалі "Хліб" із етнічним фестивалем "Мама Африка", у якому брали участь представники африканських країн.

У Леоніда залишилося троє дітей: дві доньки і син.  

"Українська правда", доповнено

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Теми: культура
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