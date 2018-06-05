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Путін досі робить вигляд, що "зелені чоловічки допомогли" кримчанам

Вівторок, 5 червня 2018, 13:16

Президент РФ Володимир Путін ухильно відповідає на питання про роль російських військ в анексії Криму, заявляючи, що вони "забезпечили проведення незалежних вільних виборів" на півострові.

Про це він заявив в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, текстову версію якого публікує 5 червня прес-служба Кремля.

На ремарку про те, що в березні 2014 року Путін брехав про "зелених чоловічків" в Криму, а пізніше визнав їх приналежність до військ РФ, російський президент кілька разів підкреслив, що в Криму "завжди перебувала російська армія".

На уточнюючу репліку журналіста про те, що мова йде не про російський Чорноморський флот, а про бійців в уніформі без розпізнавальних знаків, Путін відповів вельми розпливчато, не забувши підкреслити, що вважає події Революції Гідності "антиконституційними".

"Я так і казав: там наші військовослужбовці були, вони ні в чому не брали участі. Але коли спіраль антиконституційних дій на Україні почала закручуватися, коли люди в Криму відчули себе в небезпеці, коли до них вже поїздами почали направляти націоналістів, почали блокувати автобуси і автомобільний транспорт, у людей виникло бажання захиститися", - заявив Путін.

"І перше, що спало на думку, відновити свої права, які були отримані в рамках самої України, коли Крим отримав автономію. З цього насправді все почалося, як уже почалися в самому парламенті за визначенням своєї незалежності від України", - зазначив президент РФ.

За словами Путіна, статутом Організації Об'єднаних Націй "прямо прописано право націй на самовизначення".

"У цей момент наші Збройні Сили, які не перевищили навіть чисельного контингенту, покладеного за договором про нашій базі, що зробили? Вони забезпечили проведення незалежних вільних виборів – волевиявлення людей, що проживали в Криму", – заявив президент РФ.

"До речі кажучи, рішення про проведення цього референдуму було прийнято кримським парламентом, який був обраний у повній відповідності з Конституцією і законами України до будь-яких подій подібного роду. Тому нічого протизаконного...", – додав він.

На питання ж, що має статися, щоб Росія повернула Крим Україні, Путін відповів категорично: "Ні таких умов і бути не може".

Росія на початку 2014 року анексувала Крим, скориставшись зміною влади в Україні і посиливши свою військову присутність на півострові.

Україна, Євросоюз і США не визнали незаконний "референдум", який Росія використовувала в якості виправдання агресії, і ввели санкції проти РФ.

Президент Петро Порошенко наполягає на відновленні територіальної цілісності України. У травні 2018 року висловив думку, що Керченський міст, відкритий напередодні річниці депортації кримськотатарського народу з півострова сталінським режимом, стане в нагоді окупантам для втечі з Криму.

В цілому Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконних збройних формувань на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ.

При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Крим
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