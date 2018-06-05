Серед кандидатів у президенти відсутні явні лідери – опитування

Серед кандидатів на президентську посаду відсутні явні лідери, рейтинг усіх основних політиків доволі невисокий.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з ним, відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 13,3% виборців, далі йде колишній міністр оборони, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 9,4%, потім співголова партії колишніх "регіоналів" "Опозиційний блок" Юрій Бойко – 8,4%, лише після нього розташований нинішній президент Петро Порошенко – 7,6%, трохи менше підтримка в лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 7,4%.

Зазначається, що рівень підтримки Тимошенко мало відрізняється у різних регіонах, рейтинг Гриценка є вищим в Західному та Центральному регіонах, рейтинг Бойка забезпечують майже винятково схід, південь та Донбас, підтримка Порошенка дещо вища на заході і дещо нижча на сході, позиції Ляшка трохи міцніші в центрі та на півдні.

Також дослідження показало, що участь у голосування на виборах президента планує взяти переважна більшість громадян - 68%. При цьому на півдні рівень готовності помітно менший – 54%, а от на заході готовність найвища – 76%.

Крім того, опитування з'ясувало, що більшість українців (62%) вважають, що країні потрібні нові політичні лідери, не бачать такої потреби 27%. Найбільше висловлюють потребу у нових лідерах у Західному регіоні (78%), найменше – на Півдні (46%). У решті регіонів нових лідерів прагнуть близько 60%.

За даними соціологів, опитування було проведене з 19 по 25 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Зазначається, що фінансувало дослідження Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).