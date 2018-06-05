У Києві оцінили стан Мосту метро

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Вівторок, 5 червня 2018, 14:00

Київська міська державна адміністрація визначила стан Мосту метро як обмежено працездатний.

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян у своєму Facebook наводить визначення, надане йому за результатами обстеження Державного науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій у 2015-2016 рр.

Сам Давтян зазначає, що "паніки щодо мосту Метро не має бути, однак і зволікати з ремонтом не варто".

"Обстеження зокрема встановило, що до моменту аварійності ще 6 років (з часу проведення цього обстеження). Тобто теоретично ми маємо встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року", – зазначає заступник Кличка.

"Було проведено комплексне обстеження, розроблена проектно-кошторисна документація, яка зараз проходить експертизу. Результати її ми очікуємо в серпні 2018 року", – додав він.

За словами Давтяна, після отримання позитивних результатів експертизи потребуватиметься 6 місяців на розроблення документації.

"Після цього можна розпочинати капремонт. За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва – 2 роки", – резюмував він.

Українська правда
Теми: Київ
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