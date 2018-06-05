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Тимошенко підтримують найбідніші виборці – соціологи

Вівторок, 5 червня 2018, 14:24

Президентський рейтинг Юлії Тимошенко суттєво не змінюється в залежності від регіону, але сильно залежить від матеріального стану виборців.

Про це сказала 5 червня директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, представляючи результати останнього дослідження громадської думки, проведеного в травні її фондом і Центром Разумкова, повідомляє Dt.ua.

"Серед найбідніших абсолютним лідером є Юлія Тимошенко, майже 20% готові за неї проголосувати серед цієї категорії населення. А серед відносно благополучних лідером є Порошенко", – зазначила вона.

Бекешкіна вважає, що це дає підстави говорити про те, що в значній мірі результати майбутніх виборів будуть залежати від економічної ситуації в країні.

За її словами, рейтинг Тимошенко практично не залежить від регіону, в якому проживають виборці.

"Тут чітка різниця за матеріальним становищем", – констатувала директор соціологічного фонду.

Про підготовку до майбутніх виборів читайте також у матеріалі УП "Він і Вона. До чого готуються штаби Порошенка і Тимошенко"

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориТимошенкосоціологія
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