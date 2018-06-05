У Польщі значно зросла неприязнь до українців і німців

Серед поляків за останні роки значно погіршилося ставлення до українців і німців.

Про це йдеться у дослідженні Інституту публічних справ щодо сприйняття поляками іноземців на різних соціальних ролях.

Про це повідомляє портал Oko.Press.

Як зазначається, нинішній рівень сприйняття українців поляками у більшості вимірів нижчий на понад 20 процентних пунктів, ніж у 2013 році.

"Таке зростання можна пояснити антиукраїнською риторикою деяких політиків, а також неприязню частини суспільства до збільшення кількості громадян України на польському ринку праці" - зазначають автори дослідження Яцек Кухарчик і Агнєшка Лада.

Поляки загалом приймають іноземців з Європи (дослідження стосувалося французів, німців, українців і італійців) у різних соціальних ролях (мешканець, сусід, колега по роботі, начальник фірми, підлеглий, друг, зять чи невістка, радник).

Найбільш прийнятними для поляків виявилися французи та італійці. Ставлення ж до німців і українців в порівнянні з 2013 роком явно погіршилося.

У випадку українців найбільші труднощі поляки мають у ставленні до українців, які обіймають ролі, пов’язані з підпорядкуванням (начальник, підлеглий, радник). Втім поляків, які не мають нічого проти набуття українцями перелічених соціальних ролей, більше, ніж тих, хто висловлює щодо цього неприязнь.

Так, 60% поляків не мають нічого проти, щоб їхнім начальником був українець, 58% не проти бачити українця в якості підлеглого, 55% - в якості радника. Для порівняння: француза у якості начальника сприймають 73%, у якості підлеглого – 71%, радника – 65%.

Європейська правда