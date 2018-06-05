У Чорнобильській зоні спалахнула лісова пожежа
Вівторок, 5 червня 2018, 17:52
У вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За її даними, наразі ліс горить на площі близько 10 гектарів. Станом на 17:30 авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни) літаками АН-32П і гелікоптером Мі-8.
Зазначається, що загоряння трави сталося о 10 ранку. Усього до гасіння пожежі залучені 29 одиниць техніки та 126 вогнеборців.
У соцмережах кажуть, що горить "рудий ліс", найбільш забруднена територія Зони відчуження.
Українська правда