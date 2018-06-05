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У Чорнобильській зоні спалахнула лісова пожежа

Вівторок, 5 червня 2018, 17:52
У Чорнобильській зоні спалахнула лісова пожежа

У вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За її даними, наразі ліс горить на площі близько 10 гектарів. Станом на 17:30 авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни) літаками АН-32П і гелікоптером Мі-8.

Зазначається, що загоряння трави сталося о 10 ранку. Усього до гасіння пожежі залучені 29 одиниць техніки та 126 вогнеборців.

У соцмережах кажуть, що горить "рудий ліс", найбільш забруднена територія Зони відчуження.

Українська правда
Теми: Чорнобильпожежанадзвичайна подія
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