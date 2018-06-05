США закликали Україну створити антикорупційний суд згідно з вимогами МВФ

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Вівторок, 5 червня 2018, 19:47

Cполучені Штати закликають Україну створити антикорупційний суд, який би відповідав вимогам Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт.

"Сполучені Штати закликають уряд України запровадити глибокі, всеосяжні та своєчасні реформи, які б відображали вимоги, подані громадянами України під час Революції гідності: припинення систематичної корупції, швидке економічне зростання та європейське майбутнє для всіх українців", - зазначається в заяві.

У Держдепі наголошують, що створення справді незалежного антикорупційного суду є найважливішим кроком для уряду, щоб відмовитися від корупції, "яка продовжує загрожувати національній безпеці, процвітанню та демократичному розвитку в Україні".

"Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд, який визначатиме, чи новий закон про створення суду відповідає зобов'язанням України за програмою МВФ. Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство, що створює антикорупційний суд, повинно включати центральну роль ради міжнародних експертів для забезпечення вибору кваліфікованих суддів", - зауважують у Держдепі.

У відомстві США наголосили, що "законодавство про створення суду повинно задовольняти МВФ, який надає суттєву фінансову підтримку українському уряду".

"Тому ми закликаємо український уряд обговорити відповідні законодавчі пропозиції безпосередньо з МВФ та ухвалити законопроект, який відповідає вимогам МВФ. Антикорупційний суд має виконати важливу роботу для народу України", - підсумували у заяві.

Українська правда
Теми: США Антикорупційний суд Україна МВФ
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