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Смоленська катастрофа: на корпусі літака Качинського знайшли сліди вибухівки

Вівторок, 5 червня 2018, 20:49
Смоленська катастрофа: на корпусі літака Качинського знайшли сліди вибухівки

На елементах корпусу польського літака Ту-154М, який розбився під Смоленськом у 2010 році, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки.

Про це йдеться в заяві польської підкомісії Міністерства оборони з розслідування Смоленської катастрофи, повідомляє RMF24.pl.

Підкомісія оголосила про завершення огляду і аналізу доказів, що є в розпорядженні Комітету з місця катастрофи літака екс-президента Лєха Качинського.

"Згідно з отриманими доказами, на багатьох фрагментах літака, а також на тілі принаймні однієї жертви, які досліджувалися спеціальними пристроями, зокрема і хроматографічним методом, виявлено наявність вибухових матеріалів", - йдеться у заяві.

Підкомісія також прийшла до висновку, що немає ніякої інформації або доказів, які б свідчили про наявність вибухових речовин у ґрунті на місці падіння літака.

Нагадаємо, у середині квітня підкомітет опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому йдеться про те, що літак Ту-154М був зруйнований під час вибуху, а вибухи відбулися над землею.

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року, який здійснила підкомісія на чолі з Єжи Міллером, визнали недійсним. Тоді підкомісія дійшла до висновку, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зближення з землею. Мацеревич назвав звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

Технічний звіт вже був представлений родинам жертв загиблих, а сьогодні його відправили в прокуратуру.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився польский літак Ту-154.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаавіакатастрофи
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