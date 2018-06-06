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Під Харковом знайшли повішеним місцевого активіста

Середа, 6 червня 2018, 00:40

У вівторок, 5 червня, у Чугуєві Харківської області знайшли мертвим місцевого активіста.

Про це у Facebook повідомив правозахисник Роман Ліхачов.

"У Чугуєві знайшли повішеним активіста з селища Есхар, який боровся з корупцією. Поліція не приїжджала майже годину", - написав він.

Ліхачов повідомив, що загиблий - Микола Бичко. Цю інформацію підтверджують і місцеві жителі.

"Самогубство інсценовано грубо і цинічно, можу привести масу доказів, та й пофігізм поліції підказує, що все спишуть на швидку руку і на гальмах.

Микола готував документи для відкриття громадської організації, перед смертю також моніторив очисні споруди - і тут різко вирішив повіситися - не смішіть", - підкреслив правозахисник.

У поліції розповіли, що факт загибелі молодої людини 1994 року народження зафіксований. Тіло було виявлено без ознак насильницької смерті в лісі. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ( "вбивство") з поміткою "самогубство".

Судячи з записів у Facebook, Бичко був активним членом громади Есхара та адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара". 

У ній він викладав пости про розвиток і життя рідного селища. Останній його пост був присвячений реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих жителів та з'ясуванню законності дій з вивезення відходів в очисні спорудження КП "Вода Есхара".

Він написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська область
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