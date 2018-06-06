Під Харковом знайшли повішеним місцевого активіста

У вівторок, 5 червня, у Чугуєві Харківської області знайшли мертвим місцевого активіста.

Про це у Facebook повідомив правозахисник Роман Ліхачов.

"У Чугуєві знайшли повішеним активіста з селища Есхар, який боровся з корупцією. Поліція не приїжджала майже годину", - написав він.

За попередньою інформацією, загиблий - Микола Бичко. Цю інформацію підтверджують місцеві жителі.

У поліції розповіли, що факт загибелі молодої людини 1994 року народження зафіксований. Тіло було виявлено без ознак насильницької смерті в лісі. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ( "вбивство") з поміткою "самогубство".

Судячи з записів у Facebook, Бичко був активним членом громади Есхара та адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара".

У ній він викладав пости про розвиток і життя рідного селища. Останній його пост був присвячений реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих жителів та з'ясуванню законності дій з вивезення відходів в очисні спорудження КП "Вода Есхара".

Він написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія.