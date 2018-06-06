Британські правоохоронці відновили хронологію подій у день отруєння Скрипалів

Британські правоохоронці у рамках розслідування отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії відновили приблизну послідовність подій у день отруєння.

Про це йдеться у звіті на сайті Скотланд-Ярду.

Наголошується, що події в Солсбері 4 березня були безпрецедентними, що викликало "одне з найбільших і найскладніших розслідувань британської контррозвідувальної поліції".

Також підкреслюється, що послідовність подій відновлена на основі свідчень самих Скрипалів та показань свідків, але усі вказівки часу залишаються приблизними.

Юлія Скрипаль прилетіла до Лондона з Москви у суботу, 3 березня, о 14:40 за місцевим часом.

Наступного дня близько 9:15 автомобіль її батька бачили на Лондон-роуд, Черчілль-вей-норт і Уілтон-роуд.

Того ж дня о 13:30 машину помітили на Девізес-роуд на шляху до центру міста.

О 13:40 Скрипалі припаркували авто і попрямували до пабу Bishops Mill у центрі Солсбері.

О 14:20 вони почали обідати в ресторані Zizzi, з якого пішли о 15:35.

Через 40 хвилин, о 16:15, до екстреної служби надійшов дзвінок від місцевого жителя. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили постраждалих на лавці неподалік від ресторану.

"Протягом останніх трьох місяців 250 детективів брали участь у ретельному розслідуванні спроби вбивства Скрипалів. Зараз у Солсбері залишаються 100 співробітників, які вивчають наявні докази та вивчають усі можливі причини злочину, щоб виявити відповідальних осіб", - йдеться у звіті.

"На сьогодні (5 червня - ред.) у Солсбері було преведено 176 обшуків, складено понад 900 звітів, співробітники контртерористичної мережі поліції разом із фахівцями з ідентифікації зображень уже переглянули більше 4 тисяч годин записів відеоспостереження", - підкреслили у Скотланд-Ярді.

18 травня стало відомо, що колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль, який постраждав при отруєнні нервовим агентом у британському Солсбері, вийшов з лікарні.

66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.

Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія , оскільки задіяна нервово-паралітична речовина була розроблена Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.

Британські слідчі продовжують допитувати колишнього подвійного агента.

Слідчих цікавлять часті поїздки Скрипаля в Лондон, закордонні мандрівки, а також його регулярні зустрічі з передбачуваним колишнім співробітником британської спецслужби MI6 в Солсбері.