Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МАУ запускає прямий рейс до Канади

Середа, 6 червня 2018, 10:36

6 червня відбудеться перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Канаді, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Рейс має вилетіти з Борисполя об 11:20 і прибути до міжнародного аеропорту Pearson у Торонто о 14:35. У Канаді літак зустрічатимуть посол України у Канаді Андрій Шевченко та посол Канади в Україні Роман Ващук.

В аеропорту Торонто заплановано урочистості з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом за участю керівників аеропорту, міста, української громади. Очікується, що першим рейсом до Торонто прилетить група представників українських туристичних компаній.

За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься 3 рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 – у зимовий.

Міжнародний аеропорт Pearson у Торонто – найбільший аеропорт Канади потужністю у 4 мільйони пасажирів.

Україна і Канада запустили вільну торгівлю у серпні 2017 року.

Теми: авіаКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
авіа
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: