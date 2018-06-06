МАУ запускає прямий рейс до Канади

6 червня відбудеться перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Канаді, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Рейс має вилетіти з Борисполя об 11:20 і прибути до міжнародного аеропорту Pearson у Торонто о 14:35. У Канаді літак зустрічатимуть посол України у Канаді Андрій Шевченко та посол Канади в Україні Роман Ващук.

В аеропорту Торонто заплановано урочистості з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом за участю керівників аеропорту, міста, української громади. Очікується, що першим рейсом до Торонто прилетить група представників українських туристичних компаній.

За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься 3 рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 – у зимовий.

Міжнародний аеропорт Pearson у Торонто – найбільший аеропорт Канади потужністю у 4 мільйони пасажирів.

Україна і Канада запустили вільну торгівлю у серпні 2017 року.

Європейська правда