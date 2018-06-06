“Самооборонівцям” Криму, які викрадали активістів на півострові, повідомили про підозру

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Середа, 6 червня 2018, 10:58

Прокуратура Криму повідомила про підозру трьом членам "Самооборони Криму", які викрадали і незаконно утримували українських активістів на півострові.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зазначається, що у ході досудового розслідування було встановлено, що упродовж березня 2014 року члени незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму", без жодних законних повноважень затримували  у Сімферополі громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці.

Повідомляється, що серед утримуваних був і співкоординатор руху "Євромайдан Крим" Андрій Щекун та інших українських активістів в Криму.

"Потерпілі постійно перебували з мішками на головах та піддавалися моральним та фізичним стражданням", - йдеться у заяві.

Також у прокуратурі додають, що слідством встановлені активні учасники таких незаконних затримань громадян України, трьом з яких наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Зазначаються, що вживаються заходи щодо отримання дозволу на затримання цих осіб та оголошення їх у розшук.

Українська правда
Теми: Крим Майдан прокуратура
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