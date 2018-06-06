У Львові другий тиждень "мінують" бізнес-центри: наразі заявили про 5
Вранці 6 червня невідомий заявив про замінування 5 бізнес-центрів у Львові.
Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області.
"Приблизно о 9:15 на електронну скриньку центру безпеки міста надійшло повідомлення про замінування бізнес-центри на вулицях Шевченка, Богдана Хмельницького, Науковій (три корпуси) та на вулиці Героїв УПА", - сказали у прес-службі.
За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки та кінологи.
Інформації про те, чи проводилася евакуація, у поліції немає.
Разом з тим у прес-службі зазначили, що повідомлення про мінування на електронну адресу надходять фактично щоденно уже другий тиждень.
"Другий тиждень фактично день-у-день надходять повідомлення. Іноді двічі на день, якось тричі на день були такі повідомлення. От на 1 червня їх було 13. Учора було два. Сьогодні поки одне", - сказали у прес-службі.
У поліції припустили, що всі ці повідомлення можуть надходити від однієї людини, особа якої ще не встановлена.
У прес-службі додали, що зловмисник щоразу мінує одні і ті ж бізнес-центри, надсилаючи повідомлення одного змісту, але правоохоронці щоразу змушені виїжджати на вказані адреси для перевірки.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.