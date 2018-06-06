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У Львові другий тиждень "мінують" бізнес-центри: наразі заявили про 5

Середа, 6 червня 2018, 11:27

Вранці 6 червня невідомий заявив про замінування 5 бізнес-центрів у Львові.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області.

"Приблизно о 9:15 на електронну скриньку центру безпеки міста надійшло повідомлення про замінування бізнес-центри на вулицях Шевченка, Богдана Хмельницького, Науковій (три корпуси) та на вулиці Героїв УПА", - сказали у прес-службі.

За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки та кінологи.

Інформації про те, чи проводилася евакуація, у поліції немає.

Разом з тим у прес-службі зазначили, що повідомлення про мінування на електронну адресу надходять фактично щоденно уже другий тиждень.

"Другий тиждень фактично день-у-день надходять повідомлення. Іноді двічі на день, якось тричі на день були такі повідомлення. От на 1 червня їх було 13. Учора було два. Сьогодні поки одне", - сказали у прес-службі.

У поліції припустили, що всі ці повідомлення можуть надходити від однієї людини, особа якої ще не встановлена.

У прес-службі додали, що зловмисник щоразу мінує одні і ті ж бізнес-центри, надсилаючи повідомлення одного змісту, але правоохоронці щоразу змушені виїжджати на вказані адреси для перевірки.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Ірина Балачук, УП
Теми: Львівполіція
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