У Львові другий тиждень "мінують" бізнес-центри: наразі заявили про 5

Вранці 6 червня невідомий заявив про замінування 5 бізнес-центрів у Львові.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області.

"Приблизно о 9:15 на електронну скриньку центру безпеки міста надійшло повідомлення про замінування бізнес-центри на вулицях Шевченка, Богдана Хмельницького, Науковій (три корпуси) та на вулиці Героїв УПА", - сказали у прес-службі.

За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки та кінологи.

Інформації про те, чи проводилася евакуація, у поліції немає.

Разом з тим у прес-службі зазначили, що повідомлення про мінування на електронну адресу надходять фактично щоденно уже другий тиждень.

"Другий тиждень фактично день-у-день надходять повідомлення. Іноді двічі на день, якось тричі на день були такі повідомлення. От на 1 червня їх було 13. Учора було два. Сьогодні поки одне", - сказали у прес-службі.

У поліції припустили, що всі ці повідомлення можуть надходити від однієї людини, особа якої ще не встановлена.

У прес-службі додали, що зловмисник щоразу мінує одні і ті ж бізнес-центри, надсилаючи повідомлення одного змісту, але правоохоронці щоразу змушені виїжджати на вказані адреси для перевірки.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.