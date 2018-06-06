Гройсман сказав, за яких умов може звільнити заступника Супрун

Кабінет міністрів прийме рішення щодо заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського після засідання дисциплінарної комісії 7 червня.

Про це у вівторок заявив прем'єр міністр Володимир Гройсман народним депутатам, які прийшли на засідання уряду вимагати відставки Лінчевського.

Гройсман зазначив, що в понеділок в комісію вищого корпусу було направлено аудіозапис засідання Рахункової палати, на якому Лінчевський допустив висловлювання щодо лікування онкохворих, яке викликало великий суспільний резонанс.

Прем'єр закликав зробити публічним засідання дисциплінарної комісії, яка досліджуватиме цей запис у четвер.

"Ставитись зверхньо і не по-людськи до чужої біди – аморально і неприйнятно… Я був дуже стурбований заявою, яка вийшла через ЗМІ щодо нефективності лікування (онкохворих). Людське життя – безцінне… Я за те, щоби жорстко покарати людину, якщо вона дійсно це сказала. Але для цього ми повинні всі пересвідчитися, що він саме це сказав", – зазначив Гройсман.

Водночас прем'єр наголосив на необхідності продовження медичної реформи, та зазначив, що є перші видимі результати.

Гройсман закликав припинити маніпуляцію з фактами й цифрами.

Як повідомлялось, комітету Верховної Ради з охорони здоров'я звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо законності призначення та відповідності займаній посаді заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Під час засідання Рахункової палати Лінчевський пояснював ефективність програми "Лікування громадян України за кордоном". Його фразу "Це рак! Вони помруть, вони всі помруть" почали поширювати у ЗМІ та соцмережах. Сам заступник міністра заявив, що його слова вирвали з контексту.

На офіційному сайті МОЗ Лінчевський вибачився за емоційні вислови, "неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів".