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НАТО розмістить нові командні центри у Німеччині та США

Середа, 6 червня 2018, 13:13

Північноатлантичний альянс розмістить два нових командних центри у Німеччині та США.

Про це перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Я очікую, що ми погодимо розміщення нашого нового об’єднаного командування в Атлантиці (Joint Force Command for the Atlantic) в Норфолку, у Сполучених Штатах. А наше нове командування з логістики (Enabling Command) буде базуватися в Ульмі, у Німеччині", - повідомив Столтенберг.

Він також очікує, що міністри затвердять розширення командної структури на понад 1200 осіб.

"Це буде ключовим для переміщення наших військ через Атлантику і в Європі без зволікання, коли це необхідно", - додав генеральний секретар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький центр відповідатиме за логістику військ та військової техніки й устаткування.

Основними завданнями нового командного центру у США мають стати контроль і координація переміщень на повітряних та морських шляхах між Північною Америкою та Європою через Атлантику.

Європейська правда

Теми: НАТОНімеччинаСША
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