Меркель не бачить підстав для повернення Росії у G8

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Середа, 6 червня 2018, 14:53

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини", повідомляє Європейська правда з посиланням на N-TV.

Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.

Раніше високопоставлений чиновник уряду Німеччини заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що "Велика сімка" буде вітати повернення Росії до свого клубу багатих країн, проте досі існують причини дотримуватися нинішньої домовленості.

Нагадаємо, співголова групи Лівих у Бундестазі Сара Вагенкнехт закликала повернути РФ до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.

Росія була виключена з G8, починаючи з 2014 року, унаслідок анексії Криму та участі у конфліктах на сході України і в Сирії.

Українська правда
Теми: Росія Меркель Німеччина
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