Меркель не бачить підстав для повернення Росії у G8
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.
Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини", повідомляє Європейська правда з посиланням на N-TV.
Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.
"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.
Раніше високопоставлений чиновник уряду Німеччини заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що "Велика сімка" буде вітати повернення Росії до свого клубу багатих країн, проте досі існують причини дотримуватися нинішньої домовленості.
Нагадаємо, співголова групи Лівих у Бундестазі Сара Вагенкнехт закликала повернути РФ до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.
Росія була виключена з G8, починаючи з 2014 року, унаслідок анексії Криму та участі у конфліктах на сході України і в Сирії.