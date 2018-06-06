Меркель не бачить підстав для повернення Росії у G8

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини", повідомляє Європейська правда з посиланням на N-TV.

Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.

Раніше високопоставлений чиновник уряду Німеччини заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що "Велика сімка" буде вітати повернення Росії до свого клубу багатих країн, проте досі існують причини дотримуватися нинішньої домовленості.

Нагадаємо, співголова групи Лівих у Бундестазі Сара Вагенкнехт закликала повернути РФ до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.

Росія була виключена з G8, починаючи з 2014 року, унаслідок анексії Криму та участі у конфліктах на сході України і в Сирії.