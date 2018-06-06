Екс-охоронцю Яроша в Росії загрожує до 6 років: справу віддають суду

Слідчий комітет Росії по Брянській області заявив про завершення розслідування кримінальної справи в колишнього охоронця екс-лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша Олександра Шумкова.



Кримінальну справу буде направлено до суду для розгляду по суті, повідомляє СК РФ.



Російське слідство звинувачує 28-річного громадянина України "в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в екстремістській організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності)". Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Чому Шумков вирушив до Росії, досі не відомо

За версією слідства, чоловік брав активну участь у діяльності української організації "Правий сектор" (в Росії визнана екстремістською ред.), спрямованої проти інтересів Російської Федерації і зазіхає на її територіальну цілісність.



"Зокрема, у вересні 2015 він брав участь у блокуванні автомобільної дороги, перешкоджаючи доставці продовольства та інших життєво необхідних товарів в Республіку Крим", – заявляють в СК РФ.



"Також Шумков став учасником ряду акцій, спрямованих на залякування жителів Херсонської області, що мітингують проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією", – також йдеться в повідомленні.



За словами російських слідчих, "про значну роль обвинуваченого в діяльності екстремістського організації свідчить і той факт, що тривалий час він був особистим охоронцем її лідера".



У серпні 2017 року Шумкова затримали російські прикордонники на автомобільному пункті пропуску "Троєбортне" в Севському районі Брянської області при спробі в'їзду в Росію.



Однак Україні про затримання повідомили тільки через місяць. Шумков начебто законно пройшов перевірку на кордоні з РФ.

Віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко 4 червня повідомила, що Шумков приєднався до акції протесту засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова і теж оголосив голодування, вимагаючи відпустити всіх українців, яких незаконно тримають у Росії.