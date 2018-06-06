Екс-охоронцю Яроша в Росії загрожує до 6 років: справу віддають суду
Слідчий комітет Росії по Брянській області заявив про завершення розслідування кримінальної справи в колишнього охоронця екс-лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша Олександра Шумкова.
Кримінальну справу буде направлено до суду для розгляду по суті, повідомляє СК РФ.
Російське слідство звинувачує 28-річного громадянина України "в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в екстремістській організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності)". Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
За версією слідства, чоловік брав активну участь у діяльності української організації "Правий сектор" (в Росії визнана екстремістською ред.), спрямованої проти інтересів Російської Федерації і зазіхає на її територіальну цілісність.
"Зокрема, у вересні 2015 він брав участь у блокуванні автомобільної дороги, перешкоджаючи доставці продовольства та інших життєво необхідних товарів в Республіку Крим", – заявляють в СК РФ.
"Також Шумков став учасником ряду акцій, спрямованих на залякування жителів Херсонської області, що мітингують проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією", – також йдеться в повідомленні.
За словами російських слідчих, "про значну роль обвинуваченого в діяльності екстремістського організації свідчить і той факт, що тривалий час він був особистим охоронцем її лідера".
У серпні 2017 року Шумкова затримали російські прикордонники на автомобільному пункті пропуску "Троєбортне" в Севському районі Брянської області при спробі в'їзду в Росію.
Однак Україні про затримання повідомили тільки через місяць. Шумков начебто законно пройшов перевірку на кордоні з РФ.
Віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко 4 червня повідомила, що Шумков приєднався до акції протесту засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова і теж оголосив голодування, вимагаючи відпустити всіх українців, яких незаконно тримають у Росії.