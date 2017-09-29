Екс-охоронець Яроша опинився у СІЗО в РФ. Мати заявляє, що він зник

Колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, який зник місяць тому, перебуває в російському СІЗО, проте він законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня.

Як повідомила "Українській правді" мати зниклого чоловіка Лариса Шумкова, 26 вересня, пізно ввечері на домашню адресу надійшов відкритий лист від Слідчого комітету ФСБ РФ у Брянській області, де було сказано, що Олександр Шумков перебуває в брянському СІЗО.

"В листі було сказано, що він був затриманий працівниками ФСБ ще 6 вересня о 15 годині дня за підозрою в "скоєнні злочину" за ч.2 ст. 282 КК РФ – участь в екстремістських організаціях", - сказала Шумкова.

Мати Олександра Шумкова не вірить, що її син міг самостійно поїхати до Росії.

"Я не вірю, що мій син міг добровільно поїхати до Росії. Адже він з 16 років був активним учасником правого руху. Враховуючи його біографію, він розумів, що на нього чекає в РФ", - сказала Лариса Шумкова.

За її словами, син зник ще наприкінці серпня - "просто не повернувся з роботи". Жінка впевнена, що нікуди їхати він не збирався.

Власні джерела в прикордонній службі повідомили "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня він нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Лариса Шумкова зауважує, що інформацію про те, що її син нібито затриманий ФСБ РФ отримала ще на початку вересня від одного херсонського сепаратиста.

Вона тривалий час нікому не повідомляла про зникнення сина, оскільки точно не знала, де він може бути і боялась нашкодити. Тому, разом із друзями сина із правого руху намагались з’ясувати про нього інформацію.

Жінка надала "Українській правді" фото-копію листа, але поганої якості. На прохання сфотографувати краще, сказала, що поки не має такої можливості ні у неї, ні у знайомих.

Як розповів "Українській правді" речник ГО "ДІЯ" Андрій "Богема" Шараскін, Шумков дійсно був охоронцем Яроша. "Ми проводимо власне розслідування", - сказав він.

Шумкова звернулася до СБУ, консульського відділу МЗС України та до уповноваженої з прав людини Валерії Лутковської з відповідними листами.

"В СБУ мені сказали, що це не їхня справа, а в МЗС повідомили, що дуже добре, що є лист – оскільки Росія не часто повідомляє про українських полонених. Пообіцяли спробувати дізнатися, що з ним і чи справді він там", - сказала мати.

Наразі Шумкова, та херсонські активісти намагаються підключити всі свої зв’язки, аби зрозуміти, яким чином Олександр Шумков міг потрапити до Росії, де і був затриманий і чи справді він знаходиться там.

За статтею, за якою арештували Шумкова, в РФ передбачено покарання у вигляді штрафу від 300 до 600 неоподаткованих мінімумів за три роки заробітку, примусовими роботами на строк від одного до чотирьох років з обмеженням волі до одного року, або позбавленням волі на строк від двох до шести років.

В МЗС "Українській правді" пообіцяли розібратися і згодом повідомити інформацію стосовно зникнення та місцезнаходження Олександра Шумкова.

За даними активістів "Самооборони Херсонщини" Олександр Шумков народився 1989 року. Під час революційних подій, 2014 та частину 2015 років, він входив до охорони Яроша.

Пізніше працював у Чорнобаївській військовій частині, з осені мало розпочатись його навчання задля підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня та подальшого просування по військовій службі.

Як відомо, 24 серпня, в Білорусі співробітникам ФСБ РФ був викрадений син українського офіцера Павло Гриб.

Пізніше з’явилася інформація про те, що він перебуває в краснодарському СІЗО за "підозрою" в тероризмі. Наразі до нього не пускають українських консулів та лікарів.

Яна Міланова, Оксана Коваленко, УП