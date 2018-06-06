Аваков хоче закон про колаборантів до деокупації Донбасу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за прийняття законів про колаборантів і про амністію до початку деокупації Донбасу.

Про це він написав у статті для "Української правди".

"Розробка, прийняття законів про колаборантів і про амністію є необхідним етапом деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей", - вважає Аваков.

За його словами, ці закони повинні бути прийняті до початку процесу звільнення захоплених територій.

"Колабораціонізм не можна залишати без покарання. Але покарання має мати селективний характер і кілька рівнів. Закон повинен включати в себе чітке і ясне визначення злочинного діяння і однозначний перелік категорій осіб, що потрапляють під його дію", - вважає Аваков.

На його думку, постати перед судом і понести заслужене покарання повинні люди, які свідомо співпрацювали з окупантами, які входили до органів влади, сприяли захопленню територій, воювали на боці загарбників, вчинили кримінальні злочини проти українських військових і мирного населення.

"Також необхідно ввести законодавчу норму, яка забороняє громадянину, який рішенням суду визнаним колаборантом, обиратися і обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування, бути державним службовцем", - написав Аваков.

Разом з тим, на його думку, сприяння відновленню державного суверенітету України над окупованими територіями Донбасу доцільно розглядати як умову звільнення від кримінальної відповідальності або пом'якшення такої.

"Отже, навіть комбатанти, які не вчиняли тяжких військових злочинів, або представники середньої управлінської ланки можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо будуть сприяти відновленню української влади над окупованими територіями", - написав міністр МВС.

Аваков вважає, що паралельно з законом про колаборантів обов'язково повинен бути прийнятий закон про амністію.

Під його дію повинні потрапити "більшість населення, яке пережило окупацію, всі ті, хто став заручником агресора або вимушено працював в установах і організаціях на окупованій території".

"Це принциповий момент: мова ні в якому разі не повинна йти про "зачистки" або репресії щодо мирного населення – людей, які волею агресора опинилися на окупованих територіях", - підсумував Аваков.

Більше читайте у статті "Колабораціонізм і амністія. Необхідність суспільного діалогу"