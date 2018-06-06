Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Померла Кіра Муратова

Середа, 6 червня 2018, 23:42
Померла Кіра Муратова

6 червня померла відома українська режисерка Кіра Муратова.

Про це повідомляє Buro 24/7 з посиланням на її чоловіка Євгена Голубенка.

Кірі Муратовій було 83 роки.

Муратова народилась в Румунії у 1934 році.

Її перші фільми "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її відомою.

Фільм Муратової "Астенічний синдром" в 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію "Настроювач" показували на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисера стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі.

"Українська правда" у Threads

Теми: кіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
кіно
Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: добірка серіалів липня
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Кінофестиваль Миколайчук OPEN назвав переможців
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: