Померла Кіра Муратова

6 червня померла відома українська режисерка Кіра Муратова.

Про це повідомляє Buro 24/7 з посиланням на її чоловіка Євгена Голубенка.

Кірі Муратовій було 83 роки.

Муратова народилась в Румунії у 1934 році.

Її перші фільми "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її відомою.

Фільм Муратової "Астенічний синдром" в 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію "Настроювач" показували на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисера стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі.