Померла Кіра Муратова
6 червня померла відома українська режисерка Кіра Муратова.
Про це повідомляє Buro 24/7 з посиланням на її чоловіка Євгена Голубенка.
Кірі Муратовій було 83 роки.
Муратова народилась в Румунії у 1934 році.
Її перші фільми "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її відомою.
Фільм Муратової "Астенічний синдром" в 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію "Настроювач" показували на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисера стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".
Кіра Муратова жила і працювала в Одесі.