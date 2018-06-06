Померла Кіра Муратова

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Середа, 6 червня 2018, 23:42

6 червня померла відома українська режисерка Кіра Муратова.

Про це повідомляє Buro 24/7 з посиланням на її чоловіка Євгена Голубенка.

Кірі Муратовій було 83 роки.

Муратова народилась в Румунії у 1934 році.

Її перші фільми "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її відомою.

Фільм Муратової "Астенічний синдром" в 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію "Настроювач" показували на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисера стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі.

Теми: кіно
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