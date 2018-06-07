Стрілянина в Миколаєві: чоловік отримав 5 вогнепальних поранень

У Миколаєві в районі ринку "Юліана", що на 3-й Слобідській, сталася перестрілка, в результаті якої чоловік отримав 5 вогнепальних поранень.

Про це повідомляє місцеве видання НикВести.

Відомо, що злочинець втік з місця події на автомобілі. Постраждалого госпіталізували.

У відділі комунікацій з громадськістю Головного управління Нацполіціі у Миколаївській області додали, що по місту оголошений план "Перехоплення".

Як пише видання Новини-Н, посилаючись на очевидців події, прозвучало кілька пострілів, потім свідки побачили пораненого чоловіка, за яким гналося кілька людей.

Після цього прозвучало ще кілька пострілів. Поранений впав, а його переслідувачі розбіглися в різні боки, при цьому двоє з них сіли в автомобіль сірого кольору, імовірно Mitsubishi Lancer.